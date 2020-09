Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ladendiebstahl

Suhl (ots)

Durch zwei 25- bzw. 33-Jährige mit Migrationshintergrund wurden in den Abendstunden des 12.09.2020 in einem Lebensmittelmarkt in der Suhler Aue Waren im Wert von ca. 30 Euro entwendet. Diese hatten sie in einem Rucksack verstaut und einige wenige Waren an der Kasse bezahlt.

