Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unbekannte bei Einbruch überrascht

Breitungen (Werra) (ots)

Am Samstag gegen 06:00 Uhr werden zwei männliche Unbekannte bei einem Einbruch in eine Firma durch einen Mitarbeiter überrascht. Nachdem der Mitarbeiter die beiden Personen, welche sich unberechtigt auf dem Firmengelände aufhielten ansprach, flüchteten diese fußläufig in unterschiedliche Richtungen. Die Personen konnten bei den anschließenden Suchmaßnahmen nicht angetroffen werden. In Tatortnähe konnte ein älterer Opel Vectra in auffälliger goldener Farbe durch einen Zeugen gesehen werden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich mit der sachbearbeitenden Dienststelle in Verbindung zu setzen.

