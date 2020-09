Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter nach Handydiebstahl geschnappt

Zella-Mehlis (ots)

Bereits am Mittwoch berichtete die Landespolizeiinspektion Suhl über den Diebstahl mehrerer Handys und Bekleidungsstücke aus der Sporthalle "Schöne Aussicht" in Zella-Mehlis im Wert von ca. 3.000 Euro. Dieser ereignete sich während des Trainings einer Zella-Mehliser Fußballmannschaft am Dienstagabend. Durch verschiedene Hinweise aus der Bevölkerung und durch die Reaktion auf den betreffenden Pressebeitrag konnte am Donnerstag fast das komplette Diebesgut bei einem 41-jährigen Zella-Mehliser aufgefunden werden. Der Tatverdächtige ist wegen verschiedener Delikte aus der Vergangenheit bereits polizeibekannt. Den geschädigten Jugendlichen wird in den nächsten Tagen ihr Eigentum wieder übergeben. Der amtierende Leiter des Suhler Inspektionsdienstes, EPHK Frank Haspel, bedankt sich bei allen Zella-Mehlisern, welche die Polizei bei der Fahndung nach dem Diebesgut unterstützt und damit auch die Ergreifung des Täters ermöglicht haben.

