Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Durch Ausweichmanöver an Laterne geprallt

Obermaßfeld (ots)

Eine 68-jährige Audi-Fahrerin befuhr am Dienstag in der Zeit von 16:00 Uhr bis 17:00 Uhr die Kapellenstraße in Obermaßfeld in Richtung Rosenweg. In einer Kurve kam ihr ein dunkelfarbiger PKW entgegen. Dessen Fahrer fuhr ihren Angaben nach zu schnell und zu weit auf der Gegenfahrspur. Um einen Zusammenstoß zu verhindern wich die Frau nach rechts aus, stieß dabei aber an einen Laternenmast. Am Audi entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum unbekannten Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

