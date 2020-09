Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit Lastwagen

Schwallungen (ots)

Der 24-jährige Fahrer eines Honda befuhr Donnerstagmorgen die Bundesstraße 19 von Schwallungen in Richtung Wasungen. Er fuhr zu weit auf der Gegenfahrspur und stieß dort seitlich frontal mit der entgegenkommen Sattelzugmaschine nebst Anhänger zusammen. Der Honda drehte sich und prallte in die Leitplanke. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Der 24-Jährige verletzte sich und kam ins Krankenhaus. Unverletzt blieb hingegen der 56-jährige LKW-Fahrer.

