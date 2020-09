Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fischen fehlte der Sauerstoff

Kaltensundheim (ots)

Unbekannte betraten in der Zeit von Mittwoch- bis Donnerstagabend das eingezäunte Gelände einer Fischzucht in der Straße "Lottenmühle" in Kaltensundheim und drehten den Hahn für die Frischwasserzufuhr des Aufzuchtbeckens ab. Dadurch fehlte den Jungfischen der notwendige Sauerstoff und ca. 50 Tiere verendeten. Ein Schaden von ca. 300 Euro entstand. Die Polizei in Meiningen bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

