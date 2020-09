Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch in Bäckereifiliale

Hildburghausen (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen in den Verkaufsstand einer Bäckerei, welche sich im Vorraum eines Lebensmittelgeschäftes in der Straße "Am Friedhof" in Hildburghausen befindet, ein. Er versuchte die Kasse zu öffnen, scheiterte aber und hinterließ lediglich Sachschaden. Die Hildburghäuser Polizei bitte Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03685 778-0 zu melden.

