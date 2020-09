Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegelklatscher

Bad Salzungen (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer befuhr am Donnerstag gegen 12:55 Uhr die Straße vom Grundhof in Bad Salzungen in Richtung Gräfen-Nitzendorf. Er stieß mit dem Außenspiegel seines Fahrzeuges gegen den Außenspiegel eines Mitsubishi, der ihm entgegenkam. Nach dem Anstoß verließ der Unbekannte jedoch unerlaubt die Unfallstelle. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Bad Salzunger Polizei zu melden.

