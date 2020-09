Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall mit unbekanntem Wohnmobil

Rasdorf (ots)

Eine VW-Fahrerin befuhr am Donnerstag gegen 14:15 Uhr die Landstraße von Rasdorf nach Geisa. In einer Linkskurve am Rasdorfer Berg kam ihr ein Wohnmobil entgegen, welches teilweise auf ihrer Fahrspur fuhr. Beim aneinander Vorbeifahren stieß der bislang Unbekannte mit seinem Wohnmobil gegen den Außenspiegel des VW. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden.

