Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Stern gefunden

Suhl (ots)

Am Nachmittag des 10.09.2020 erhielten die Bematen des Suhler Inspektionsdienstes die Mitteilung, dass der Stern am Ehrendenkmal in der Würzburger Straße in Suhl wieder aufgefunden wurde. Ein Bauarbeiter montierte diesen ohne Kenntnis des Bauherren ab und legte ihn beiseite. Es ist somit kein Schaden entstanden.

