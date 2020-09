Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Stern entwendet

Suhl (ots)

In den vergangenen Wochen wurde das Sowjetische Ehrendenkmal in der Würzburger Straße in Suhl restauriert. In diesem Zusammenhang bekam es auch einen neuen vergoldeten Stern. Donnerstagmorgen (10.09.2020) stellten die Mitarbeiter der Baufirma fest, dass Unbekannte diesen Stern entfernten und anschließend entwendeten. Wann sich die Tat genau ereignete ist unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

