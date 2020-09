Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter nach EC-Kartendiebstahl gesucht

Floh-Seligenthal/Schmalkalden (ots)

Am 04.02.2020 begab sich ein bislang unbekannter Täter in die Räumlichkeiten einer Naturheilpraxis in der Tambacher Straße in Floh-Seligenthal. Aus einer Jacke, die über einem Stuhl in der Küche der Praxis hing, entwendete er einen Geldbeutel samt persönlicher Dokumente, Bargeld und Geldkarten und verschwand anschließend unerkannt. Am selben Tag hob der Dieb mit der gestohlenen EC-Karte in der Zeit von 14:22 Uhr bis 14:24 Uhr mehr als 1.500 Euro Bargeld an einem Bankautomaten in der Auergasse in Schmalkalden ab. Ein weiterer Versuch in der Judengasse in Schmalkalden scheiterte. Mit dem Beschluss des zuständigen Amtsgerichtes wird nun die Öffentlichkeit gebeten, die Polizei bei der Suche nach dem Täter zu unterstützen. Wer kennt die abgebildete Person oder kann weitere Hinweise geben? Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Sachverhalt. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03693 591-0.

