Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallflucht

Waldfisch (ots)

Ein bislang unbekannter Autofahrer beschädigte in der Zeit von Dienstag- bis Mittwochvormittag ein Verkehrszeichen, welches auf einer Verkehrsinsel in einem Einmündungsbereich in Waldfisch angebracht war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen zu melden. Aufgrund der am Unfallort gefundenen Fahrzeugteile, wird vermutet, dass es sich beim Tatfahrzeug um einen LKW gehandelt haben muss.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell