Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer stürzte

Suhl (ots)

Eine 75-jährige Frau wollte Dienstagabend in eine Einfahrt im Schwarzwasserweg in Suhl einbiegen. Dabei beachtete sie nicht, dass in dem Moment ein 16-Jähriger mit seinem Moped im Begriff war, den Citroen der Frau zu überholen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Jugendliche stürzte und verletzt ins Krankenhaus gebracht werden musste.

