Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Bus ist aufgefahren

Schmalkalden (ots)

Ein Busfahrer befuhr Dienstagmorgen die Asbacher Straße in Schmalkalden in Richtung Näherstiller Straße. An einer nicht in Betrieb befindlichen Ampel musste der PKW-Fahrer vor ihm verkehrsbedingt halten. Der Busfahrer reagierte zu spät und fuhr auf den Ford auf. Beide Fahrer, sowie die drei Fahrgäste im Bus blieben glücklicherweise unverletzt, es entstand lediglich Sachschaden.

