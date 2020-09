Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Spiegelklatscher

Meiningen (ots)

Ein 77-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr am Dienstag gegen 15:00 Uhr die Marienstraße in Meiningen in Richtung Rohrer Straße. In der Unterführung kam ihm ein bislang unbekannter Autofahrer entgegen, der den Angaben des 77-Jährigen nicht weit genug rechts fuhr. Beide Außenspiegel kollidierten, aber der Unbekannte fuhr einfach weiter, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

