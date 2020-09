Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ausgewichen und trotzdem Unfall gebaut

Schmalkalden (ots)

Ein 81-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagnachmittag die Wilhelm-Külz-Straße in Schmalkalden in Richtung Gothaer Straße. An einer Einmündung wollte der vor ihm fahrende PKW-Fahrer nach links abbiegen, musste aber verkehrsbedingt halten. Diese Situation bemerkte der Senior zu spät, versuchte noch zu überholen, stieß allerdings mit dem im Gegenverkehr fahrenden VW eines 37-Jährigen frontal zusammen. Beide Autofahrer verletzten sich und kamen zur Behandlung ins Krankenhaus und beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

