Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: An Geländer gestoßen

Kieselbach (ots)

Ein 78-jähriger Autofahrer befuhr Dienstagvormittag die Johannesstraße in Kieselbach und wollte nach rechts in die Bachstraße abbiegen. Dabei stieß er an das Metallgeländer eines Bachlaufes. Ein Schaden von ca. 3.000 entstand, aber der Senior blieb unverletzt.

