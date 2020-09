Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfall beim Abbiegen

Bad Salzungen (ots)

Dienstagmorgen wollte ein Lastwagenfahrer von der Leimbacher Straße in Bad Salzungen nach rechts in die Rhönstraße abbiegen. Dabei holte er zu weit aus und stieß an den neben ihm fahrenden Mercedes einer 33-jährigen Frau. Es blieb glücklicherweise bei Blechschäden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Julia Kohl

Telefon: 03681 32 1503

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell