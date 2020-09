Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Nach Hundebiss Zeugen gesucht

Wasungen (ots)

Bereits am 25.08.2020 trug ein Zusteller in der Straße "Am Räschen" in Wasungen Zeitung aus. Als er anschließend auf der Straße zwischen einem Lebensmittel- und einem Möbelmarkt unterwegs war griff ihn plötzlich ein mittelgroßer langhaariger Hund an und biss ihn in die Hand. Der Mann kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Zeugen, die Hinweise zum Hund oder zum Hundehalter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

