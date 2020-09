Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Messgerät entwendet

Meiningen (ots)

Bereits am 31.08.2020 in der Zeit von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr kam es im Bereich der Bahnüberführung in der Schulstraße in Meiningen zum Diebstahl eines Vermessungsgerätes. Bei dem entwendeten Gerät handelt es sich um ein gelbes dreibeiniges Stativ mit integrierter Vermessungstechnik. In Betracht kommt auch, dass der Abtransport des Gerätes auf Grund seiner Ausmaße mittels eines in unmittelbarer Nähe abgestellten Fahrzeuges erfolgt sein könnte. Personen, die Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können, werden gebeten sich unter Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

