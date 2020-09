Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: E-Roller-Fahrer stürzte

Suhl (ots)

Ein 20-jähriger Peugeot-Fahrer befuhr Montagabend die Große Beerbergstraße in Suhl und bog nach rechts in die Straße "Hügel" ab. Anschließend fuhr er an einem am Fahrbahnrand parkenden PKW vorbei, ohne darauf zu achten, dass ihm ein Mann mit einem E-Roller entgegenkam. Der 70-Jährige bremste sein Gefährt und stürzte. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten fest, dass der Roller nicht versichert und der 70-Jährige zudem alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest erbrachte einen Wert von 1,62 Promille. So wurden im Krankenhaus nicht nur seine Verletzungen behandelt, sondern der Mann musste zudem noch eine Blutprobe abgeben.

