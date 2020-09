Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hoher Sachschaden nach Schmieraktion

Suhl (ots)

Unbekannte beschmierten in der Zeit von Freitagvormittag bis Montagmorgen die Fassade der Sporthalle am Förderzentrum in der Auenstraße in Suhl, sowie die Fassade des Schulgebäudes, insgesamt 19 Fenster, eine Nebeneingangstür und eine Bank mit Farbe. Der durch die Sprayfarbe verursachte Schaden wird auf etwa 6.000 Euro beziffert. Zudem versuchten die Unbekannten in das Schulgebäude einzubrechen, was jedoch nicht gelang. An der Tür entstand ein weiterer Schaden von ca. 1.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl zu melden.

