Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zusammenstoß mit Traktor

Wölferbütt (ots)

Ein 53-jähriger Motorradfahrer befuhr Montagnachmittag die August-Herbart-Straße in Wölferbütt aus Richtung Mariengart. Er wollte einen vor ihn fahrenden Traktor mit Anhänger überholen. In diesem Moment bog der Traktorfahrer jedoch nach links ab. Beide Fahrzeuge stießen zusammen und der Zweiradfahrer verletzt sich so schwer, dass er mit dem Rettungshubschrauber nach Meiningen geflogen werden musste.

