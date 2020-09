Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: BSD in Geschäft

Suhl (ots)

Ein 40-Jähriger Täter mit Migrationshintergrund drang am 05.09.2020 gegen 23.50 Uhr gewaltsam in ein Tattoo-Studio in Suhl, Mühltorstraße ein. Der Täter benutzte eine Gehwegplatte um die Türscheibe einzuwerfen und verletzte sich dabei an den Händen. Im Inneren durchwühlte der Mann, die dort befindlichen Schränke. Durch die vor Ort eintreffenden Polizeibeamten konnte der Täter am Tatort gestellt werden. Gegen den Mann wurde Anzeige erstattet. Entwenden konnte er nichts, der Sachschaden an der Tür ist noch nicht bekannt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Inspektionsdienst Suhl

Telefon: 03681 369 0

E-Mail: id.sf.id.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell