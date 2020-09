Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit dem Moped ohne Führerschein unter Drogeneinfluss

Schmalkalden (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 08:00 Uhr wurde in Schmalkalden ein 38-Jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades kontrolliert. Dabei fiel den Beamten auf, dass der Fahrer hier ohne Fahrerlaubnis aber unter Drogeneinfluss am Straßenverkehr teilnimmt. Außerdem war ein abgelaufenes Versicherungskennzeichen angebracht. Bevor dem Beschuldigten Blut abgenommen wurde, wurde bei ihm auch noch eine kleinere Menge der Droge Crystal gefunden. Den Mann erwarten nun mehrere Anzeigen.

