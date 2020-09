Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mopedfahrer ohne Führerschein, Versicherung und unter Alkohol unterwegs

Bad Salzungen (ots)

Am 06.09.2020 gegen 3:40 Uhr fiel den Beamten in Bad Salzungen in der Burgseestraße ein blaues Kleinkraftrad auf, welches ohne Versicherungskennzeichen im öffentlichen Straßenverkehr fuhr. Einer Kontrolle versuchte sich der Mopedfahrer zunächst durch Flucht vor der Polizei zu entziehen, konnte jedoch kurz darauf in der Heinrich Heine Straße gestellt werden. Nicht nur, dass das Moped nicht versichert war, weiterhin war dieses "getunt", der 17jährige Fahrer nicht im Besitz des Führerscheines und außerdem ergab ein freiwilliger Atemalkoholtest einen Wert von 0,54 Promille.

