LPI-SHL: Radfahrer schwer verletzt

Geisa (ots)

Am 06.09.2020 gegen 0:00 Uhr hörte ein Zeuge Hilferufe. In der Wiesenfelder Straße in Geisa war ein Radfahrer gestürzt, einen Abhang hinter gefahren und letztendlich in der Geis zu Fall gekommen. Durch den Unfall erlitt der Radfahrer schwere Kopfverletzungen, konnte jedoch durch die Hilferufe auf sich aufmerksam machen, so dass der Zeuge ihn fand und den Rettungswagen rief. Mit schweren Kopfverletzungen wurde der 59jährige Radfahrer in das Klinikum nach Fulda verbracht. Die näheren Umstände zur Unfallursache sind noch unklar.

