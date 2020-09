Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrzeug beschädigt und abgehauen

Bad Salzungen (ots)

Am 04.09.2020 in der Zeit von 9:00 bis 11:20 Uhr beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer einen in Bad Salzungen, auf dem Parkplatz Vordere Teichgasse abgestellten blauen PKW Skoda Fabia. Nachdem der Fahrzeugführer des PKW Skoda wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er eine Beschädigung an der Stoßstange und am Kotflügel hinten auf der Fahrerseite feststellen. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 1500 Euro geschätzt. Hinweise zum unfallverursachenden Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 5510 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell