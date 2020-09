Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Suhl (ots)

Donnerstagabend trafen Passanten einen vollkommen aufgelösten, teils entkleideten und leicht verletzten Mann im Bereich der Friedrich-König-Straße in Suhl an und informierten die Polizei. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass es eine Auseinandersetzung zwischen dem 24-jährigen Mann, libyscher Herkunft, und zwei weiteren Personen gegeben hat. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt kann eine politisch motivierte Straftat nicht ausgeschlossen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03681 369-225 bei der Polizei in Suhl.

