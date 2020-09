Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mehrfach versuchter Trickbetrug

Suhl (ots)

Dem Inspektionsdienst Suhl wurden am Donnerstag insgesamt 12 versuchte Trickbetrügereien mitgeteilt. Der Inhalt der Telefonate war in jedem Fall der gleiche. Ein Unbekannter gab sich als Polizist aus. Er teilte mit, dass eine ausländische Diebesbande festgenommen wurde, die einen Zettel mit sich führte, auf dem der Angerufene als potentielles Opfer aufgeführt wäre. Zum Glück reagierten die Angerufenen richtig, indem sie einfach auflegten und die Polizei informierten. Somit entstand kein finanzieller Schaden. Erfahrungsgemäß versuchen die Betrüger in derartigen Fällen, Sie am Telefon davon zu überzeugen, dass Ihre Wertsachen sowie Ihr Geld nicht mehr sicher seien. Sie werden aufgefordert, Wertgegenstände und Geld zusammenzupacken oder Ihre Ersparnisse von der Bank abzuheben und zu einem verabredeten Zeitpunkt an Kollegen des vermeintlichen Polizisten zu übergeben. Gehen Sie keinesfalls darauf ein! Ansonsten sehen Sie Ihre Wertsachen und Ihr Geld vermutlich nie wieder. Im Zweifelsfall informieren Sie die "richtige" Polizei!

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell