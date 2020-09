Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zur Seite gesprungen

Erlau (ots)

Am Donnerstag gegen 11:30 Uhr fuhr ein Fahrzeug mit stark erhöhter Geschwindigkeit auf ein Ehepaar zu, das in der Alten Poststraße in Erlau spazieren lief. Die beiden konnten sich nur mit einem Sprung zur Seite retten. Den Kinderwagen zog der Mann gerade noch weg. Polizisten machten die Fahrzeug-Führerin ausfindig. Gegen sie wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

