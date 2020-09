Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto rollte los

Bad Salzungen (ots)

Donnerstagvormittag parkte eine Fahrzeug-Führerin ihr Auto auf einem Parkplatz in der Albert-Schweitzer-Straße in Bad Salzungen. Vermutlich vergaß sie, die Handbremse ausreichend zu ziehen, so dass sich das Fahrzeug selbstständig machte und gegen einen PKW rollte. An beiden Autos entstand Sachschaden. Verletzt hat sich niemand.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell