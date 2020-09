Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Radfahrer übersehen

Hildburghausen (ots)

Der Fahrer eines PKW Volvo befuhr am 02.09.2020 gegen 16:35 Uhr mit seinem Fahrzeug die Schleusinger Straße in Hildburghausen und wollte an der Einmündung Meyer-Straße nach links abbiegen. Dabei übersah er den im Gegenverkehr befindlichen Radfahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision zwischen dem Radfahrer und dem PKW. Durch den Zusammenprall stürzte der 28-Jährige mit seinem Fahrrad und erlitt erhebliche Verletzungen. Er wurde durch den Rettungsdienst schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug des Unfallverursachers entstand Sachschaden in noch unbekannter Höhe.

