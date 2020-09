Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht!

Vachdorf (ots)

Unbekannte waren der Ansicht, mittels Graffiti am Aussichtspunkt "Auf dem Krayenberg" in der Nähe von Vachdorf, einen dort befindlichen Grill und eine Schautafel "zu verschönern". Diese vermeintliche "Kunst" stieß jedoch auf wenig Verständnis. Aus diesem Grund wurde Anzeige gegen die unbekannten "Künstler", welche im Zeitraum 08.08.2020 bis 24.08.2020 tätig waren, erstattet. Zeugen, welche Hinweise zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen zu melden.

