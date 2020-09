Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ausgewichen und gegen Mauer gefahren

Meiningen (ots)

Am 02.09.2020 gegen 09.00 Uhr befuhr die Fahrerin eines Pkw VW den Weißen Weg in Meiningen in Richtung Utendorfer Straße. Hier kam ihr ein unbekanntes Fahrzeug entgegen, welches sich plötzlich in Richtung Fahrbahnmitte bewegte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Fahrerin nach rechts aus. Hier kollidierte sie mit einer Gartenmauer. Das entgegenkommende Fahrzeug setzte seine Fahrt fort. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Meiningen zu melden.

