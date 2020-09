Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Erneut zwei E-Bikes geklaut

Suhl (ots)

Von einem Privatgrundstück wurden in Suhl in der Waldstraße zwei mittels Kettenschloss gesicherte E-Bikes in der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch entwendet. Die Fahrräder waren unter einem frei zugänglichen Carport abgestellt. Es handelt sich um ein grau-blaues E-Bike der Marke "Corratec" und ein schwarz-weißes E-Bike der Marke "Hercules". Zeugen, die Hinweise zum Dieb oder zum Verbleib der Fahrräder geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-0 zu melden.

