Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rollator entwendet

Meiningen (ots)

Zwischen dem 26.08.2020 (Mittwoch) und dem 01.09.2020 (Dienstag) entwendeten Bekannte einen Rollator aus der Waschküche eines Mehrfamilienhauses in der Hennberger Straße in Meiningen. Zeugen, die Hinweise zu den Dieben geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden.

