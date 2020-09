Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Trabant erneut umgeworfen

Meiningen (ots)

Unbekannte warfen am Mittwoch zwischen 1:00 Uhr und 3:00 Uhr einen als Kunstobjekt abgestellten Trabant um, der am Markt in Meiningen stand. Dabei entstand Sachschaden. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03693 591-0 zu melden. Bereits im August schubsten fünf Männer den Trabi auf die Seite. Zu dem Zeitpunkt stand das Fahrzeug allerdings in der Georgstraße.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell