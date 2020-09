Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auto beschädigt

Zella-Mehlis (ots)

Am Dienstag, zwischen 13:45 Uhr und 14:30 Uhr wurde die Fahrerseite eines Autos, entweder durch einen Einkaufswagen oder durch ein unbekanntes Fahrzeug, auf dem Parkplatz des A71 Centers in der Industriestraße in Zella-Mehlis beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub und kümmerte sich nicht um den Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise werden von der Polizei Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegengenommen.

