Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad entwendet

Suhl (ots)

Ein Unbekannter entwendete am Dienstag gegen 15:15 Uhr ein orangefarbenes Fahrrad am Herrenteich in der Friedrich-König-Straße in Suhl und flüchtete damit in Richtung Zella-Mehlis. Der Eigentümer sah den Dieb davon radeln, konnte diesen jedoch nicht aufhalten. Laut seiner Beschreibung trug der Mann eine Brille, ein weißes Basecap sowie Bermuda-Shorts. Hinweise zum Dieb werden von der Polizei Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegengenommen.

