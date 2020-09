Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Flüchtige Diebe gefasst

Kaltensundheim (ots)

Montagabend steckten zwei Männer mehrere Zigarettenschachteln in ihren Rucksack und verließen ohne zu bezahlen den Supermarkt in der Bergstraße in Kaltensundheim. Als Mitarbeiterinnen die Diebe darauf ansprachen, schubsten die Männer die beiden Frauen zur Seite und flüchteten. Informierte Polizisten stellten die Täter auf dem Radweg zur Gemeinschaftsunterkunft Schafhausen. Das Diebesgut hatten die beiden in der Zwischenzeit in einer Hecke nahe des Feststellungsortes deponiert. Sie erhielten eine Anzeige.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell