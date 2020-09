Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Hauswand beschmiert

Suhl (ots)

Montagnachmittag stellte eine Frau fest, dass die Fassade ihres Hauses am "Platz der Deutschen Einheit" in Suhl zum wiederholten Mal mit Farbe beschmiert wurde. Dabei entstand Sachschaden. Hinweise zu den Schmierfinken nimmt die Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224 entgegen.

