Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Auffahrunfall

Hildburghausen (ots)

Eine Fahrzeug-Führerin befuhr Montagnachmittag mit ihrem BMW die Häselriether Straße in Hildburghausen. In Höhe der Einfahrt zur Straße "Am Mühlgraben" übersah die Fahrerin einen Peugeot, der verkehrsbedingt anhalten musst und fuhr hinten auf. Die Verursacherin sowie die Fahrerin des Peugeot verletzten sich dabei leicht und kamen ins Krankenhaus. An den Autos entstand Sachschaden.

