Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mountainbike sucht Eigentümer

Suhl (ots)

Am 29.08.2020 gegen 18:00 Uhr stellten Polizisten ein Fahrrad in Suhl sicher. Das Rad wurde vermutlich entwendet und sucht nun seinen rechtmäßigen Eigentümer. Wer vermisst sein Fahrrad? Bitte melden Sie sich bei der Polizei in Suhl unter der Telefonnummer 03681 369-224.

