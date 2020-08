Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Rentner bestohlen

Eisfeld (ots)

Ein 33-Jähriger bot vor wenigen Tagen einem 79-Jährigen Hilfe beim Einkaufen in einem Supermarkt in der Straße "Am Thomasberg" in Eisfeld an. Der Rentner war einverstanden und entlohnte ihm mit Bier und überließ ihm das Wechselgeld. Samstagmittag stellte der ältere Herr fest, dass sein Sparbuch sowie die EC-Karte verschwunden waren. Die Personalien des Täters sind bekannt, sodass die Polizei die Ermittlungen gegen ihn aufnehmen konnte.

