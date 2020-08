Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Katzen tot aufgefunden

Kaltennordheim (ots)

Samstagabend erhielt die Polizei die Mitteilung über zwei tot aufgefundene Katzen auf dem Radweg zwischen Kaltennordheim und Fischbach. Dem ersten Anschein nach wurde eines der Tiere erschlagen, die zweite Katze wurde möglicherweise überfahren und lag zufällig in der Nähe. Die Kriminalpolizei hat in Unterstützung mit dem Veterinäramt die Ermittlungen zur genauen Todesursache und wegen des Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu dem möglichen Tierquäler geben können werden gebeten, sich bei der Polizei in Meiningen unter der Telefonnummer 03692 591-0 zu melden.

