Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Mit Motorrad gestürzt

Herges-Hallenberg (ots)

Sonntagnachmittag stürzte ein 30-jähriger Motorrad-Fahrer in einer Rechtskurve auf der Landstraße hinter dem Ortsausgang Herges-Hallenberg in Richtung Schmalkalden, da er anstatt in einen höheren in einen niedrigeren Gang schaltete. Die Maschine landete im Straßengraben. Zum Glück blieb der Fahrer unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Pressestelle

Cindy Beyer

Telefon: 03681 32-1504

E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell