Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Diebstahl von Baustelle

Bad Salzungen (ots)

In der Zeit vom 28.08.2020, 18:00 Uhr bis zum 29.08.2020, 09:00 Uhr wurde in den Rohbau eines Einfamilienhaus im Akazienweg in Bad Salzungen eingebrochen. Der oder die Täter verschafften sich auf bisher unbekannte Weise Zutritt zum Objekt und entwendeten von der dortigen Baustelle mehrere Elektro- und Handwerkzeuge. Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der 03695-5510 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Suhl

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Polizeiinspektion Bad Salzungen

Telefon: 03695 551 0

E-Mail: sf.pi.bad-salzungen@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell