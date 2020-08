Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Ins Schleudern gekommen

Suhl/Hildburghausen (ots)

Am 28.08.2020 um 08:10 Uhr befuhr der 34-jährige Fahrer eines VW Multivan die Ortsverbindung von Goßmannsrod in Richtung Veilsdorf. An einer Gefällestrecke kommt er ausgangs einer unübersichtlichen Rechtskurve ins Schleudern und verliert die Kontrolle über das Fahrzeug. In der weiteren Folge kommt er nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlägt sich und kommt im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer bleibt dabei offensichtlich unverletzt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

